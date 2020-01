Teenetemärgi pälvinud Peeter Perens juunior: «See on suur tunnustus»

Enda sõnul tegeles ta lihtsalt oma igapäevaste toimetustega, kui teade temani jõudis. «See on suur tunnustus.»

Kui ta saaks, annaks Perens enda sõnul sarnase tunnustuse hoopis õpetajatele: «Kõik õpetajad vääriksid autasu. Eesti haridus on üks selliseid nähtusi eesti elus, tänu millele me võib-olla oleme siin, kus me oleme.»