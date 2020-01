Tartus avatakse Tuulike Kivestu näitus

Näitus on sündinud autori murest meie, inimeste, pimeduse pärast üksteise suhtes. Inimene indiviidina kaob sageli üldistamiste ja vastandamiste sohu nii, et me enam ei märkagi teda. Autor loodab läbi tänavatel juhuslikult kohatud inimeste puudutada vaatajas sallivuse, empaatia, heatahtlikkuse keeli. Tuletada meelde, et hoolimata rahvusest ja kodupaigast oleme meie, inimesed, oma tunnetes, olemistes ning igapäevastes tegemistes üsnagi sarnased. Näitusel olevad fotod on pildistatud Pisa, Rooma, Naapoli, Amsterdami ja Rotterdami tänavatel.