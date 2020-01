Jazzkaareks valmib muusikateos mereekspeditsioonil salvestatud helidest

Põnevate kõlamaailmade looja ja hinnatud muusik Raun Juurikas tutvustab projekti kui tõelist põhjala tundemaailma: ““Antarktika 200” saab olema justkui kohtumine näota tundmatuga. Sa ei tunne teda, aga tajud tema olemust. Sõnadeta. Nii interpreteerime näiteks Antarktika külmuse ja valge massi näotuse hüpnotiseerivaks koorilauluks, millel pole sõnu, aga on hääl. See saab olema põhjala esteetika.” Muusikaline tervik ehitatakse ebatavaliste helide peale: “Antarktika on valge maa, valge on ka vaikuse värv. Selle vaikuse peal Sa avadki iseennast. Meie projekt kõnnib klassikalise ja modernse muusika piirimail,” lisab Juurikas.