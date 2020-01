Narva Vabal Laval esietendub lavastus üleminekuaja inimestest

«Adusin, et elu ise lavastab kõige paradoksaalsemal, hirmsamal ja paremal moel. Sellest ajast tean, et dokumentaalne tekst vastab mu küsimustele palju paremini, kui see, mida näitekirjanikud välja mõelda suudavad», lausus Patlasov.

Narvas esietenduv «Üleminekuaja inimesed» on lavastus, mis räägib kunstnikest ja üleminekute mõjust nende loomingule. Lisaks kunstnikele on lavastuses oluline roll kanda ka Narva linnal. «Narva on eriline koht, siin on läbi ajaloo nii palju toimunud ning siin on palju multikultuurseid elemente. Narva on eksootiline nii Venemaalt kui Eestist vaadates, nagu New York või Pariis,» tõdes Patlasov.