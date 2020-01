Vanemuises esietendub Tšehhovi draama ainetel valminud ballett

Tšehhovi klassikalist näidendit “Kolm õde” on lavastatud lugematuid kordi. Võiks ju arvata, et mida enneolematut sealt enam võimalik ammutada, aga on taas selgunud, et klassika on klassika ikkagi põhjusega.

“Tšehhov on tähenduslik autor ja tema tekstide sees on tuhandeid võimalusi iga kord uuel moel laval olla. Ka tantsulavastusena on see võimalik. Meie huviks olid lavastuse loomisel näidendi teemad ja probleemid, mis ei muutu ega aegu kunagi. Tšehhovi tegelased on haavatavad, kohati rumalad, kohati väga intelligentsed, seega alati ülimalt ja arusaadavalt inimlikes mõõtmetes – nii on vaatajatel võimalusi äratundmiseks ja samastumiseks palju,” leiavad stsenaariumi autorid Helena Merzin ja Marika Aidla.