ECM korraldab Elbphilharmonie’s Arvo Pärdi autorikontserdi koos Eesti tippmuusikutega

Arvo Pärdi autorikontserdil Elbphilharmonie’ suures saalis tuleb ettekandele valik helilooja olulisemaid teoseid, mille ECM on aastate jooksul plaadistanud. „Te Deum” tähistab Tõnu Kaljuste ja Arvo Pärdi ühise loometee algust ja „Aadama itk” tõi Tõnu Kaljustele 2014. aastal Grammy auhinna. Kavas on ka Pärdi üks enim mängitud teoseid „Fratres”, kus soleerib Tallinna Kammerorkestri kontsertmeister Harry Traksmann ning teosed „Cantus Benjamin Britteni mälestuseks” ja „Salve Regina”.

Kontsert on välja müüdud, selle otseülekanne on jälgitav: https://www.elbphilharmonie.de/de/blog/reflektor-manfred-eicher-arvo-part/305

Eesti Filharmoonia Kammerkoori ja Tallinna Kammerorkestrit seob aastatepikkune koostöö. Mõlemad kollektiivid asutas Tõnu Kaljuste, koor loodi 1981. aastal ning orkester 1993. Arvo Pärdi muusika hinnatud interpreetidena on neid kutsutud esinema maailma paljudele kuulsatele lavadele, nagu New Yorgi Carnegie Hall, Washingtoni Kennedy Keskus, Pariisi Filharmoonia, Berliini Kontserdimaja jt, samuti on koos esinetud arvukatel turneedel nii Euroopas, Austraalias kui Ameerikas. Praegu on Tõnu Kaljuste kammerkoori audirigent ning kammerorkestri peadirigent ja kunstiline juht.