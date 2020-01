Bob Geldof esineb oma vana bändiga septembris Eestis

1975. aastal ei olnud nendel noortel meestel midagi kaotada. Selle aja Iirimaa tundus kokku kukkumas, võimul oli korruptsioon, mis tekitas frustratsiooni ja raevu. Kuus Dublini äärelinna poissi otsustasid häält teha ning võidelda ja nii sündis The Boomtown Rats. Bänd erines kõikidest teistest, nad uskusid, et rock’n’roll on muusikaline aktivism ja et neil on muusikaga võimalik muuta kogu riiki. Just seda nad tegidki. Nende lood olid näiliselt lihtsad, kuid esitatud nii võimsalt ja lauldud sellise kirega, mis viis nad edetabelite tippu mitmetes riikides. Nii näiteks sai The Boomtown Rats’ist esimene Iiri bänd, kes oma singliga “Rat Trap” UK edetabelis esikohale jõudis ja pala “I Don’t Like Mondays” viis liidripositsioonile lausa 32s erinevas riigis.

Ebaõiglus ajas neil südame pahaks ning selle vastu võideldi 1985. aastal ka kuulsal heategevuskontserdil Live Aid, mille eesmärk oli koguda raha Etioopia näljahäda leevendamiseks ning mille peakorraldajaks oli bändi vokalist Bob Geldof. Suurkontserdil astusid üles näiteks Queen, Elton John, Madonna, Sting, Mick Jagger, David Bowie, U2, Tom Petty, Neil Young, Eric Clapton ja paljud teised, kokku 75 esinejat. Kontserti vaatas 1,9 miljardit inimest 150st erinevast riigist – ligi 40% maailma populatsioonist. Bob Geldof on ka üks laulu “Do They Know It’s Christmas” autoritest. See pala on üks maailma enimmüüdud singleid üldse.

Pärast kümmet aastat tegutsemist võttis The Boomtown Rats aja maha ja pühenduti peredele ning muudele tegevustele. Aastad möödusid, sajand vahetus ning miski on taaskord äratanud neis selle raevu, mis 1975. aastal Dublini äärelinnas tärkas. Inimesi ja riike alandatakse, kümned miljonid inimesed jäävad ilma oma töödest, kodudest, eludest. Need, kellel on võimu, saavad seda järjest juurde ja miljonid on sunnitud oma kodudest majanduslike kriiside ja neist tulenevate sõdade tõttu lahkuma. Võimule saavad need, kes sülitavad näkku kaastundele ja halastusele. The Boomtown Ratsi lood on jälle päevakajalised ja kõnetavad inimesi, nad on jälle elus. Üks bändiliige helistas teisele, teine kolmandale... ja nii asus The Boomtown Rats taaskord teele.