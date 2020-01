Järelvaadatav: Alari Allik Vabas Akadeemias «Jaapani õukondlik kultuur ja Sei Shōnagoni «Padjamärkmed»»

Sei Shōnagoni «Padjamärkmed» (Makura no sōshi) pakuvad meile haruldast võimalust piiluda 10. sajandi Jaapani õukondlaste ellu ning uurida, mis toimus suletud uste ja sirmide taga. Keisrinna Teishi ümber tekkinud salong oli tuntud oma vaimukuse poolest – õuedaamidel jagus teravaid sõnu nii inimeste sobimatu riietuse, kehvade luuletuste kui ka kohmaka käitumise aadressil. See tuntud teos on omamoodi kataloog, mille vahendusel on lugejal ka tuhat aastat hiljem võimalik teada saada, mis tundus tolleaegsetele õukondlastele kaunis või kole, huvitav või igav. Loengus pööramegi tähelepanu nendele eelistustele ja proovime «Padjamärkmete» lühikeste lõikude põhjal ette kujutada, milline nägi välja keisri siseringi kuuluvate inimeste elu Heian ajastu (794-1192) Jaapanis.