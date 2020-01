Dokipreemia sai Ülo Pikkov

«Ülo Pikkovi filmograafias on tegelikult ka ennegi olnud tõsielusündmustest lähtuvaid, peamiselt animatsioonitehnikas teostatud filme. Filmiga «Kilpkonn ja jänes» on aga tasakaal läinud selgelt dokumentaalfilmi poole, kus animatsioon on pigem hõrk maitseaine,» kommenteeris laureaati festivali kunstiline juht Kaarel Kuurmaa. «Loodetavasti annab see tunnustus Ülole jätkuvat indu ajale jalgu jäänud filmiliikide jaotusest üle olla ning luua isikupäraseid ja kunstiliselt kõrgetasemelisi filme, milles mängulisus ja tõsieluline puudutavus kaunilt kokku kõlavad.»