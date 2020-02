Digikultuur. Kas Eesti digikultuur on võimalik?

Tellijale

Eesti on maailmas tuntud kui edumeelne digiriik, ja põhjendatult. Samas ei ole me suutnud panna seda digiriiki kuigi edukalt teenima meie riikluse kõige põhilisemaid väärtusi: keele ja kultuuri säilimist ja arendamist. Mure eesti keele ja kultuuri kestlikkuse pärast võtab avalikkuses üha suuremaid ja kummalisemaid vorme. Samal ajal kuuleme aga üha uutest Eesti ­e-riigi saavutustest.

Kultuuriministeerium on kuulutanud 2020. aasta digikultuuriaastaks. See on väga väärtuslik algatus ministeeriumilt, kus digikultuuri valdkond on siiani katmata ja mis peab digikultuuri väljendusvormidele raha kauplema hoopis teiste eesmärkide nimel töötavast majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumist. Pakume, et teema-aastat tuleks näha kui üleskutset mõtestada digikultuuri tähendust Eestis ja laiemalt.