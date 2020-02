Hingamise pidulikust manitsemisest

Näitust saadab kujutlus iidsest, kestvast, sekkumatust eksistentsist. Stiihiast, mis võlub oma allumatusega. Pealkirjas kasutatud Eugene Montale luulerida tuletab meelde nostalgiat kontrollimatust loodusest. Ja inimese lootusest selle rüpes enesest eemalduda. Siin on idee vägevast, meid endasse hõlmavast ja meist puutumatust, mis suudab end ise puhastada. Luuletuse meri heidab endast välja «kasutu räbu», inutili macerie. Tegelikult on meie jäljed igal pool. Tuleb mõõta rannakarbi südamelööke, et tõdeda oma räbu ootamatut võimu.

Sheri Wills töötab filmi, video-performance'i ja installatsiooni meediumis ning tema teoseid on eksponeeritud rahvusvahelistel näitustel, sealhulgas isikunäitused Director's Lounge'is (Berliin), the Robert Beck Memorial Cinema's (New York) ja Rahvusvahelisel Eksperimentaalkino Ekspositsioonil. Willsi teosed on linastunud Londoni ja Rotterdami filmifestivalidel ning New Yorgi Moodsa Kunsti Muuseumis.