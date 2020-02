EKKMil lastakse oma majas tegevust jätkata

Sellest tulenevalt on EKKM seadnud eesmärgiks näitusemaja 2020. aasta hooaeg avada plaanipäraselt 17. aprillil Jevgeni Zolotko ja Uwe Schloeni ühisnäitusega «Hier Nicht» (Mitte siin).

«Saame oma tegevust plaanipäraselt jätkata ega pea mõtlema lõpetamise või kolimise peale,» ütles EKKMi tegevjuht ja kuraator Marten Esko Postimele. «Sisuliselt on tegu küll kompromisslahendusega, sest kogu rahaline vastutus, puuduste kõrvaldamine ja ohutuse tagamine on meie kanda. Kuid see oli ka meie poolt oodatud realistlik lahendus kõige pakilisemale küsimusele – ehk siis sellele, kas me 2020 aastal üldse tegevust jätkame.»

EKKMi uue hooaja avamisele eelnevalt peab muuseum hoones kõrvaldama auditis väljatoodud puudused ja tagama ohutuse, mis on ka peagi sõlmitava ajutise üürilepingu tingimusteks. «Peamine on kindlasti maja elektrivarustuse kaasajastamine ning söeestakaadi täiendav toestamine ja selle võrguga katmine,» ütles Esko. «Lisaks käime üle maja katuse, karniisid, parapetid ning muud potentsiaalsed kohad, kust võib teoreetiliselt krohvi langeda, ning laseme üle vaadata ka maja vastavuse tuleohutusnõuetele.»

Nende tingimuste täitmine võimaldab muuseumil hoone ja näitusehooaja avalikkusele avada ning tagab EKKMile täiendava kaheaastase üürilepingu, mille jooksul on nad kohustatud valmis saama hoone renoveerimisprojekti ja garanteerima sellele rahastuse.

«Uue ajutise lepingu sõlmime SA Tallinna Kultuurikatlaga peagi, leping ise on hetkel vormistamisel. Praegu kehtib sisuliselt veel eelmise lepingu 3-kuuline ülesütlemine, ning selle lõppemisel hakkab kehtima uus 6-kuuline ajapikendus, mille jooksul võtame kohustuseks tagada ohutuse ja kõrvaldada auditis väljatoodud probleemid,» ütles Esko. «Kui see on tehtud, saame hoone ja hooaja avada ning saame Kultuurikatlaga sõlmida täiendava kaheaastase üürilepingu, mille jooksul peame valmis saama hoone renoveerimisplaani ja tagama sellele rahastuse.»

Praegu aga on Esko sõnul muuseumi täielikust renoveerimisest natukene vara rääkida: «Hetkel räägime me siiski EKKMi ohutuse tagamisest, mitte veel hoone renoveerimisest», ütles ta. «Ohutuse tagamise ja auditis olnud puuduste kõrvaldamine tuleb suuresti meie endi vahenditest, tegevuseelarvest, oma tulust ja arvatavasti peame selle juures rakendama ka ühisrahastust. Suurusjärk selles osas jääb tõenäoliselt paarikümne tuhande kanti.»

Praeguseks on EKKM asunud hoone seisukorda parendama ning edasisi eeltöid täpsustama ja kavandama. Selle taustal liigutakse edasi ka hoone renoveerimist puudutavate plaanidega ning ühtlasi valmistatakse ette 2020. aasta esimesi näitusi. «Peale seda kui saame hooaja avatud ja hoone ohutuks, saame edasi tegeleda pikema perspektiiviga, ning asuda hoone renoveerimise ja selle rahastamise osas täiendavaid läbirääkimisi pidama. Kaks aastat ei ole selles kontekstis pikk aeg vaid tegutsema peab hakkama kohe. Loodetavasti motiveerib see tähtaeg piisavalt nii meid kui ka potentsiaalseid rahastajaid.»

Kuigi EKKMi näitusemaja ametlik hooaja-algus on aprillis, algab muuseumi 2020. aasta näitusetegevus juba 7. veebruaril Brüsselis. Käesoleva aasta esimene näitus on Laura Tootsi kureeritud ning koostöös Beursschouwburgiga valminud Ingel Vaikla isikunäitus «Shapes and Distances».