Algas registreerimine Noorte pärimusbändide konkursile ning Võistumängimisele

Noorte pärimusbändide lahingusse on osalema oodatud laste- ja noorteansamblid, mille liikmed on kuni 26-aastased ning mille repertuaaris enamasti eesti pärimusmuusika pillilood ja laulud ning nende töötlused. Sekka võivad kõlada ka mõned välismaised või omaloomingulised pärimuspalad.

Noorte pärimusbändide konkursi projektijuht Margit Kuhi sõnul on sellel konkursil mentorite abi bändidele esmakordne. «Iga mentor peaks kohtuma juhendatava bändiga vähemalt kolm korda ning aitama neid oma kogemustele tuginedes nii muusikaliselt, repertuaari osas kui lavalise oleku poolest. Väga uhke on, et oleme kohe esimesel aastal saanud korraliku mentoriterivi ja loodame, et nad suudavad noortele mõjuda inspiratsioonisüstina,» räägib Margit Kuhi.