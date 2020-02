Valiti välja 2019. aasta kauneimad raamatud

Žürii esimees Asko Künnap sõnas, et mängu on tulnud uusi põnevaid materjale ja tehnikaid, hägustunud on piir klassikalise ja modernistliku vahel. "Noorematel tegijatel puudub hirm ja/või jälestus nõuka-retro ja üleminekuaja-retro suhtes. Aga ka klassikaline lähenemine, kuldlõige ja korraliku kinderstube'ga vanem põlvkond pole kuhugi kadunud," ütles Künnap.

5 kauneima Eesti lasteraamatu žüriisse kuulusid Anneli Kengsepp, Liis Karu, Tiina Mariam Reinsalu, Anu Kalm, Piret Niinepuu, Anne Linnamägi, Priit Rea, Maarja Vannas ja Viktor Gurov. Žürii esinaine Anu Kalm nentis, et ilusaid lasteraamatuid ilmub palju ja see teeb ainult head meelt. "On ju noore lugeja maitsemeele üheks kujundajaks pildid, lemmikraamatuid vaadatakse ja loetakse mitmeid kordi. Nutiajastul on visuaalne kirjaoskus üha olulisem, samuti oskus valida sobivat kirjatüüpi ja kõik kenaks tervikuks kokku panna. Hea raamat õpetab eeskujuga," sõnas Kalm.