Kinodesse jõuab imeilus Prantsuse filminostalgia

Film «Parimad aastad me elus» (Les plus belles années d'une vie) jõuab kinodesse 21. veebruarist.

Lugu räägib paarist, kes on küll noored, aga enam ka mitte verinoored. Mees (Jean-Louis Trintignant) on rallisõitja, naine (Anouk Aimée) töötab filmitööstuses, neil on lapsed, selja taga traagiliselt lõppenud suhted. Nad kohtuvad juhuslikult. Sõprusest sünnib sümpaatia ja tunded muutuvad aina tugevamaks.

2019. aasta filmis «Parimad aastad me elus» on mees hooldekodus ja naine tuleb teda vaatama. Koos meenutatakse möödunud aegu, võetakse ette väike seiklus. Mehe mälu veab teda juba alt, aga huumorimeel on tal sama terav ning naeratus sama võluv kui 50 aastat tagasi. Vaheldumisi kaadritega tänasest päevast näeme retrokaadreid ajast/filmist, kui nad olid noored ja armunud. Film «Parimad aastad me elus» on nostalgiline rännak, südamlik mõtisklus elu ning armastuse üle.