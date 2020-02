Kahe helilooja olulised plaadid

Rahvusvahelises pressis väga positiivset vastukaja ja tunnustavaid arvustusi pälvinud plaat sai ka Eesti muusika­auhindade jagamisel aasta klassika­albumi tiitli. «Mul on hea meel, et vaev, mida selle plaadi salvestamisel nägime, on ennast kuhjaga ära tasunud,» tõstis dirigent esile õnnestunud koostööd orkestriga.

Heino Eller „Sümfoonilised poeemid“ FOTO: plaat

Selle aasta alguses tuli välja ka Tõnu Kõrvitsa autoriplaat «Hymns to the Nordic ­Lights» («Hümnid virmalistele»), kuhu on talletatud helilooja viimaste aastate teosed sümfooniaorkestrile ja keelpillidele.

«Sellest sai ilus tervik,» lausus helilooja. «Need on otsekui laulud, mis kirjutatud sümfooniaorkestrile. Usun, et sellel plaadil on palju nii põhjamaist kargust kui ka soojust ja valgust.»