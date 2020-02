Uue Eesti filmi värske treiler: «Hüvasti, NSVL»

Nostalgilise filmi peategelaseks on Johannes, kes sünnib eriskummalisse ingerisoome perre. Kui tema ema otsustab Soome tööle minna, jääb poiss Sillamäele vanavanemate kasvatada. Johannesel tuleb hakata üksinda elu tōsiasju avastama. Ta armub kōrvuni kooliõde Verasse, kakleb, riskib, saab karistada… ja taustal laguneb kurjuse impeerium, mida peeti igaveseks. Aga Leninid langevad, peale tungivad värvilised barbid ja reklaamid, taanduvad krokodill geenad ja tossavad moskvitšid… ja uksed läände lüüakse valla!

Lauri Randla komöödia «Hüvasti, NSVL» on film Tarkkinenide pere värvikast elust Eestis nõukaaja viimastel aastatel.

Filmi stsenarist, režissöör ja helilooja on Lauri Randla, operaator Elen Lotman (ESC), kunstnik Jaana Jüris, kostüümikunstnik Mare Raidma, produtsendid Peeter Urbla ja Mark Lwoff (Soome). Filmi tootjad on Exitfilm ja AB Bufo OY (Soome). Tootmist on toetanud Eesti Filmi Instituut, Eesti Kultuurkapital, Soome Filmifond, Soome Rahvusringhääling YLE ja Euroopa Kaastootmisfond Eurimages.