Mängufilm «Talve» siseneb hoogsalt maailma kinoturule

Eyewelli juht Michael Werneri sõnul on «Talve» väga lõbus film, mis põimib komöödia ja tõsise armastusloo. «Me tajume ja elame kaasa tegelaste tunnetele ning see on äärmiselt liigutav. See film jõuab rahvusvahelise publiku ette ja leiab sõpru üle maailma,» on Werner kindel.