Tallinnas saab näha põhjarahvaste kinokunsti

Sel aastal toimub festival pisut teisel ajal ja harjumuspärased kevadpäevad on muutunud talvepäevadeks. See pole aga sugugi juhuslik, sest filmipäevade raames näidatakse filme, mis pajatavad just kauges põhjas elavate rahvaste elust.

«Talv on praegu suhteline ja kalendrist sõltuv mõiste,» räägib festivali korraldaja Tatjana Mühlbayer. «Aga leidub rahvaid, kelle jaoks on talv püsiv suurus, sest põhjas kaob päike pikkadeks kuudeks silmapiiri taha. Minifestivali eesmärk on heita uus pilk nende rahvaste kultuurile, kes elavad teisel pool polaarjoont, ja stereotüüpe purustada. Kaugel põhjas aset leidvad filmid on andekad ja ebatraditsioonilised.»