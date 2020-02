Erkki-Sven Tüür taaselustab teose loomeperioodi algusajast

Tüüri 1. sümfooniat on esitatud vaid korra 1984. aastal Eesti Raadio ERSO Stuudiotunnis. Teos valmis konservatoorium lõputööna ning ajal, mil progerokki viljeleva In Spe eestvedaja noor Tüür otsustas keerata elus uue lehekülje ja jätkata kutselise heliloojana. Tegu on ühtlasi Tüüri esimese orkestriteosega.