Eesti Filharmoonia Kammerkoor alustab turneed Hollandi kontserdimajades

Eesti Filharmoonia Kammerkooril on tihedad sidemed Hollandi muusikaelu korraldajatega, kellega on koostööd on tehtud juba aastaid. Seekordne turnee saab teoks tänu kammerkoori eelmistele edukatele esinemistele Amsterdamis 2016. ja 2018. aastal, kui publikul oli EFK vastu väga suur huvi ning kontserdid müüdi kiiresti välja.