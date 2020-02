Tanja Muravskaja läheb Brüsselisse

Residentuur WIELSi kunstikeskuses on üks hinnatumaid residentuurprogramme Euroopas. Programm kestab kuus kuud ja selle eesmärk on eelkõige kunstniku erialane areng. Osalejatele korraldatakse töötubasid, vestlusringe, arutelusid, kunstnikutele annavad tagasisidet residentuuri külastavad oma ala tipud: kriitikud, kuraatorid, kunstimänedžerid ja teoreetikud.

Tanja Muravskaja (1979) käsitleb oma loomingus peamiselt Eesti ühiskonna identiteediproblemaatikat, mida on mõjutanud ajaloolised protsessid ja globaalsed arengud. Peamiselt kasutab Muravskaja fotot, videot ja installatsiooni.

Muravskaja on üks kunstnikupalga saajatest, teda on autasustatud Vaal galerii preemiaga (2007), Eesti Kultuurkapitali loomingulise aastastipendiumiga (2008, 2016) ja Kultuuriministeeriumi riikliku stipendiumiga (2014), Sadolini kunstipreemiaga (2015). Ta on võitnud Köler Prize’i grand prix (2018).