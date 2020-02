Kirjanike Liit pühendab Jaan Krossile kahepäevase rahvusvahelise konverentsi

Eesti Kirjanike Liidu Musta laega saalis esinevad ettekannetega kirjandusteadlased, ajaloolased, tõlkijad ja kirjanikud: Jaan Undusk, Tiina Ann Kirss, Cornelius Hasselblatt, Juhani Salokannel, Irina Belobrovtseva, Eneken Laanes, Linda Kaljundi, Margit Sutrop, Maarja Undusk ja Kaur Riismaa. Ingliskeelsed ettekanded on Soome Kirjanike Liidu esinaiselt Sirpa Kähkonenilt ja Tartu Ülikooli külalisõppejõult David Ilmar Lepasaar Beecherilt.

Toimub ingliskeelne vestlusring Jaan Krossi teoste mõjust ja levikust väljaspool Eestit, kus osalevad Jaan Krossi Hollandi kirjastaja Job Lisman, Soome kirjastuse WSOY esindaja Alice Martin ja inglise ajakirjanik ja autor Ian Thomson. Jaan Krossi tõlkijad Maima Grīnberga, Jouko Vanhanen, Turid Farbregd ja Frans van Nes räägivad oma suhtest Krossi loominguga.

Vanalinna Hariduskolleegiumi teatriklassi õpilased esitavad Ellen Niidu ja Jaan Krossi luulekava „Oi sina mu pesa“. Kaur Riismaa tutvustab Krossi 100. sünniaastapäeva eel korraldatud õpilaste videokonkurssi „Igavesti noor Kross“. Auhinnatakse parimate videote autoreid.

Eesti Kirjanike Liidu esimehe Tiit Aleksejevi sõnul seisneb Jaan Krossi suurus esmajoones tema säravas sõnameisterlikkuses. „Kross on tõestanud end prosaisti, luuletaja, näitekirjaniku ja tõlkijana. Ajaloolise romaani autorina on tal eriline oskus oma tegelasi lugejale lähedaseks kirjutada, nende inimlikke tahke avada.“ Aleksejevi sõnul lisandub sellele ka missioonitunne. „See on sund kirjutada Eesti lugu, otsida selleks ainest Eesti ajaloost, mis on Jaan Krossile midagi enamat kui eestlaste lugu.“

Konverentsi raames toimub ka ringkäik Eesti Rahvusraamatukogu näitusel „Jaan Kross 100. Maailma avastamine“.

Konverentsi ajal on Musta laega saalis avatud ka Jaan Krossi raamatute lett. Müügil on äsja Loomingu Raamatukogus ilmunud Jaan Krossi värssromaan „Tiit Pagu“, Jaan Krossi raamatute „Kolme katku vahel“, „Keisri hull“ ja „Wikmani poisid“ uustrükid (Hea Lugu) ja valik Krossi varasemaid luulekogusid ja tõlkeid teistesse keeltesse. Samuti on raamatuletis äsja ilmunud Ellen Niidu „Aastatel on tiivad“ ja Jaan Krossi „Väitevirmalisi maast ja ilmast“ (Tammerraamat) ning „Maailma avastamine“ (EKSA).

Konverents on tasuta ja kõigile avatud.

Konverentsi kava:

Teisipäev, 18. veebruar 2020 Eesti Kirjanike Liidu Musta laega saalis (Harju 1)

9.30–10.00 Kogunemine

10.00–10.20 Eesti Kirjanike Liidu esimehe Tiit Aleksejevi tervitus ja Jaan Krossi nimelise kirjandusauhinna laureaadi väljakuulutamine

10.20–10.50 Jaan Undusk „Käest kinni. Krossiga“

10.50–11.20 Tiina Ann Kirss „Vahelugemine ja alltekst Jaan Krossi proosaloomingus“

11.20–11.50 Irina Belobrovtseva „Jaan Kross kui homo ludens“

Paus

12.30–13.15 Ringkäik näitusel „Jaan Kross 100. Maailma avastamine“

Eesti Rahvusraamatukogus (Tõnismägi 2)

Lõuna

14.30–15.00 Jaan Krossi ja Ellen Niidu luulevalik „Oi sina mu pesa“ Vanalinna Hariduskolleegiumi teatriklassi õpilaste esituses, juhendaja Kristjan Üksküla

15.00–15.30 Sirpa Kähkönen „On the road of time with Jaan Kross” („Aja teel koos Jaan Krossiga“)*

15.30–16.00 David Ilmar Lepasaar Beecher „Between Three Languages: Balthasar Russow and His „Book of Falsehoods“ in Late Livonian and Late Soviet Context“ („Kolme keele vahel. Balthasar Russow ja tema „Valede raamat“ Vana-Liivimaa ja hilisnõukogude kontekstis“)*

Paus

16.15–17.30 Vestlus „Jaan Kross elsewhere“: Ian Thomson (UK), Job Lisman (Holland), Alice Martin (Soome), vestlust juhib David Ilmar Lepasaar Beecher (Eesti/USA)*

* Konverentsi programm ajavahemikus 15.00–17.30 on inglise keeles. Ettekannete eestikeelsed kokkuvõtted on teesiraamatus

Kolmapäev, 19. veebruar 2020 Eesti Kirjanike Liidu Musta laega saalis (Harju 1)

9.00–9.30 Kogunemine

9.30–10.00 Cornelius Hasselblatt „Jaan Kross ja sakslastest mõrtsukad“

10.00–10.30 Juhani Salokannel „Kas Rakvere romaan on ajakohane ka täna?“

10.30–11.00 Eneken Laanes „Laager Jaan Krossi loomingus“

Paus

11.20–11.50 Linda Kaljundi „Kross ja Klio tagasitulek. (Populaar)kultuuri, mälu ja teaduse rollist hilise nõukogude aja pärandibuumis“

11.50–12.20 Margit Sutrop „Eetilised valikud Jaan Krossi teostes“

12.20–12.50 Maarja Undusk „Jaani ja Elleni dialoog elus ja luules“

Lõuna

14.15–15.00 Kaur Riismaa „Igavesti noor Kross“. Õpilaste videokonkursi tööde tutvustus ja auhindamine

15.00–16.15 „Minu Kross“. Jaan Krossi tõlkijate lühiettekanded ja vestlus. Frans van Nes (Holland), Jouko Vanhanen (Soome), Maima Grīnberga (Läti), Turid Farbregd (Norra), vestlust juhib Aija Sakova