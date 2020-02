Esietendub Jaan Krossi 100. sünniaastapäevaks kirjutatud Jaan Unduski näidend

Näidend põhineb Jaan Krossi elukäigu motiividel ajal, mil Kross oli pärast vangilaagreid asumisel Krasnojarski krais ja seejärel tagasi Eesti NSV-s. Just Siberis hakkas Kross tegema süstemaatilist kirjanikutööd, mida soodustas sõbralik kooselu kommunist Alma Vaarmaniga. Tallinnasse tagasi tulles püüdis ta kirjandusliku tööga leiba teenida, esialgu aga edutult.

Lavastaja Hendrik Toompere: „Me kõik ju teame, et Kross oli hariduselt jurist, aga mis jääb juristil üle siis, kui ta on Siberisse saadetud ja vangi pandud? Tal tulebki kirjanikuks hakata. Ta hakkas seal kasutama kogu oma vaimset võimekust, see oli ainuvõimalik väljund.“