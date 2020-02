«Talve» üks produtsentidest Kristian Taska ütleb rõõmsalt, et nüüdseks on selge, see romantiline ja lõbus film on kohe-kohe jõudmas üle 100 000 kinovaatajaga filmide hulka. «Täna on neid eesti filme, mis on selle numbri ületanud, võimalik kokku lugeda vaid kahe käe sõrmedel.»