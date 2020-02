Galerii: aasta kultuurisõbrad on Feliks Mägus ja Olerex

«Riik tänab ja tunnustab kõiki ettevõitjaid ja metseene, kellel jätkub südant ja võimalusi kultuurivaldkonna heaks panustada,» ütles kultuuriminister Tõnis Lukas. «Kultuur on see, mis meid ühendab, järelikult on ka kultuuri toetamine meie ühine võimalus ja kohustus. Ettevõtjad ja metseenid, samuti kultuurikorraldajad küsivad, ja põhjusega küsivad, kas kultuurile annetamine on tehtud piisavalt motiveerivaks. Sellepärast oleme Kultuurkapitali annetuste maksuvabastuse teema taas valitsuse päevakorda võtnud ja loodan, et see toob kultuurile edaspidi toetust veelgi juurde,» lisas Lukas.

Konkursil Kultuurisõber 2019 said tunnustuse ühtekokku 23 ettevõtet või metseeni, kelle rahaline panus kultuurikorraldajate heaks oli mullu silmatorkav ja mõjukas. Kahele laureaadile lisaks said tänukirja 21 ettevõtet või kultuuritoetajat, kelle panus on olnud samuti oluline ja silmatorkav. Nendeks osutusid Rimonne Baltic OÜ ja Tiina Karjahärm, Valev Väljaots, Spacecom AS, Andre Aavastik ja Madis Millistvere, Katrin Förster ja ABB AS, Elisa Eesti AS, Toyota Baltic AS, Paavo Lampinen, Kristjan Rahu ja MTÜ Vöimalus, Kinema OÜ, Peeter Kangur, Eero Nõgene, Arvi Mägin ja Floorin AS, AS G4S Eesti, Rickman Trade OÜ, AS LHV Pank, Meelis Lilbok, Haage Joogid OÜ, Advokaadibüroo Cobalt OÜ, Port Artur OÜ ning Monica ja Ott Kaukver.