Tallinna Ülikool kuulutas välja oma kirjandusauhinna nominendid

Kandidaadid 2019. aasta auhindadele on:

Tallinna Ülikooli kirjandusauhinda antakse välja aastast 2007 selleks, et tunnustada autoreid, kes õpivad või töötavad Tallinna Ülikoolis või on selle vilistlased. Kandidaate said esitada Tallinna Ülikooli akadeemilised üksused, professorid ja varasemad preemia laureaadid.