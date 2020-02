Algab Tallinna Talvefestival «Tõsta pilk ja ava süda»

19. veebruaril esineb Tallinna Raekojas kell 19.00 vanamuusikaansambel Haydn Baritontrio Budabest Ungarist esitades Tema kõrgeaususe vürst Miklos Esterhazy õukonnamuusikat. 20.02 kuuleme samas kell 19 pianist Lorenzo Meod Itaaliast, kes on tunnustust pälvinud Eesti helilooja Jaan Räätsa teoste esitajana. 21. veebruaril kell 19 astuvad Hopneri Majas üles Eesti tippsolistid, viiulil Kristina Kriit, flöödil Oksana Sinkova, klarnetil Tõnu Kalm, tšellist Andreas Lend ning pianistid Märten Karm ja Lea Leiten.

Alates 2006. aastast on festival pööranud tähelepanu abivajajatele meie ühiskonnas ja oleme selleks loonud heateo algatuse motoga “Tõsta pilk ja ava süda”. 2020. aastal toetame kampaania raames Keila SOS Lasteküla. PLMF annetab projekti heaks 25% oma festivali piletitulust ning kutsub kõiki inimesi üles toetama lasteküla nende lastele muusikainstrumentide soetamisel.

Eelnevatel aastatel on festival kogunud raha Käo puuetega laste keskusele muusikaterapeutide koolitamiseks ja pillide ostmiseks, MTÜ-le Nirk igapäevaste sõidukulude katteks, Saaremaa lastele muusikainstrumente ostmiseks ning Eesti tippinterpreetidele kvaliteetsete instrumentide soetamiseks. 2017. aastal toetasime Tallinna ja Harjumaa Lasterikaste Perede Liitu, et nad võiks osta uue kaubiku igapäevaseks toidu transpordiks. 2018. aastal aitasime üheskoos Vanalinna Muusikakooli, et võimaldada erivajadustega lastele senisest rohkem tugiisikute poolt toetatud muusikaõpet.