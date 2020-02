Ameerika Kultusfilmide Festival FREEDOM FRIES tuleb taas

Festival on pühendunud alternatiivse ja eksperimentaalse kino näitamisele. Valikus on rariteetsed Ameerika filmid, mis on toodetud väljaspool Hollywoodi kommertskino pärssivat produktsioonikoodi - filmid, kus võib suurel ekraanil suudelda kauem kui kolm sekundit ning mille lõppu on õnneks võimatu ette ennustada.