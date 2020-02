Karl Laumets toob Vene Teatris lavale Durnenkovi «Utoopia»

Näidendi peategelased on kauge ääremaa elanikud, kelle saatus on kujunenud üsna keerulistes oludes. Nüüd annab seesama saatus neile aga ootamatult uue võimaluse. Pealinnast saabunud ärimees tahab taastada põlenud kõrtsi, mis oli omal ajal kuulus vastiku õlle ning vana ja kulunud mööbli poolest. Ärimehe soov on taastada kõrts ning panna sellele nimeks Utoopia. Sellise ettepaneku teeb ta kõrtsi endistele omanikele — abielupaarile, kes elumurede koorma all on üksteisest viimasel ajal lahku kasvanud. Kõrtsi taastamise ettepanek tundub neile viimase õlekõrrena, mis aitaks igapäevasest viletsusest välja rabeleda. Samas on töö tellijal üks tingimus — Utoopia tuleb taastada täpselt sellisena nagu see oli, ei parema, ega kehvemana; see peab saama täpselt samasuguseks nagu see oli 1990. aastatel.