Au-tasu ootab kandidaate

Erakapitali toel on ühel Eesti nüüdismuusika heliloojal võimalik pälvida rahaline stipendium ning saada eksklusiivne heliloomingu tellimus Eesti vanimale muusikafestivalile Eesti Muusika Päevad (EMP).

Stipendiumi eesmärk on väärtustada aktiivseid eesti heliloojaid ja tuua esile rahvusvahelist kõlapinda vääriv uus helitöö. Au-tasule saavad kandideerida eesti autorite möödunud aastal maailmaesiettekande saanud teosed. Auhinnaks on 5000 eurone stipendium ja heliloomingu tellimus EMPile. Auhind antakse tänavu välja viiendat korda. Varem on preemia pälvinud heliloojad Liisa Hirsch, Toivo Tulev, Erkki-Sven Tüür ning Helena Tulve.

“LHV Au-tasu on Eesti muusikamaastikul erakordse tähendusega. Eestis on heliloojaid, kelle muusika kõnetab kuulajaid kogu maailmas ja me väga loodame et see jätkuks ka tulevikus. LHV Au-tasu on praegu kõige kõrgemini hinnatud heliloomingupreemia Eestis,” kommenteerib LHV Au-tasu žürii esinaine, Klassikaraadio peatoimetaja Tiia Teder.

Erasektori järjepidev panus Eesti nüüdismuusikasse on märkimisväärse tähtsusega ja annab tunnustust kogu nüüdismuusika valdkonnale. 2016. aastal alanud koostöö LHV ja Eesti Muusika Päevade vahel on õnnestunud tunnustusavaldus Eesti heliloojatele. Mullu esitati LHV uue heliloomingu Au-tasule rekordilised 46 teose ettepanekut ja preemia pälvis Helena Tulve teose “Tundmatuis vetes” eest.

Tänavu tunnustas kultuuriminister Tõnis Lukas AS LHV Panka pikaajalise panuse eest nüüdismuusika valdkonda Kultuurisõber 2019 tiitliga.

LHV turundusjuhi Margit Kotkase sõnul on nüüdismuusika suurem mõtestamine väga oluline: „See on rõõmustav, et Eesti Muusika Päevadel välja antavale auhinnale konkureerib igal aastal suur hulk suurepäraseid teoseid. Muusikavaldkond on Eestis väga elav ja nüüdismuusika on üks selle valdkonna piire nihutav osa. Meile on põnev olla osaline sellistes tegemistes, mis Eesti elu ja kultuuri rikastavad,“ kommenteeris Kotkas.

2020. aastal välja antavale Au-tasule saavad kandideerida eesti heliloojate kirjutatud teosed, mille esiettekanne oli 2019. aastal. Konkursile saavad esitada kandidaate nii üksikisikud, muusikakollektiivid kui ka muusikaorganisatsioonid. Kandidaatide esitamine kestab kuni 5. märtsini täites ära „LHV Au-tasu 2020“ ANKEET.