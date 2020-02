Ilmalinnu valvsa pilgu all ole vaba kui lind

Hüppa üles-alla, hüppa üles-alla, Sul on sünnipäev! Hüppa üles-alla, hüppa üles-alla, Sul on sunnipäev!

Üks ring sai täis, nende sõnadega pani Mari Kalkuni punkti Eesti Vabariigi 102. sünnipäeva pidulikule kontsertlavastusele. Hoogsalt ja rõõmsameelselt saadeti meid järgmisse aastasse. «Linda, Linda» oli suurpärane valik lõpulauluks, millega võeti kokku pisut mõtlik, 24. veebruarile juba omaseks saanud väikese näpuviibutusega, meeldetuletav-õpetlikuna, kuid siiski helge ja ilusana mõjunud eeskava.

Tänavuse peo loomingukuline meeskond ehk Karl Laumets, Vaiko Eplik, Kristjan Suits ja Ingmar Jõela andsid lõpuloo valikuga meile mõista, et lisaks minevikule on meil ka olevik – täna peame sünnipäeva, peame pidu ja see on väga hea – ja tulevik, mis on seotud meie minevikuga. Ka seda teksti kirjutades heliseb minu hinges Mari Kalkuni «hele jaal», nagu Pearul Vargamäe Krõõda hõiked, tunnen, et tahaks kõigile midagi ilusat öelda, silma vaadata ja kallistada. Ses suhtes tabas muusikaline kujundaja Vaiko Eplik kontserdi meeleolu ülesse ehitades kümnesse.

Ainult et ma kardan, et paljud televaatajad ei jõudnud viimast laulu ära oodata, sest just ekraani vahendusel mõjus kontsertlavastus aeg-luubis peetud monotoonse aktusena, liiga pikana, tõsisena. Rohkem särtsu ja elu võinuks olla juba enne viimast pala, aga eks selliseid märkusi tehakse Eesti Vabariigi sünnipäeva lavastustele pea alati. Lavastajad ja muusikajuhid nagu kardaks, et hoogsas rütmis kaos sõnum. Aga eks iga lind laulab nii, nagu jumal talle noka on andnud, seega eestlaste saatuseks on vaoshoitud pillerkaared.

Teine raske ülesanne sõnumi ja peomeelolu vahelise tasakaalu leidmise kõrval on teha lavastus korraga nii telele kui ka lavale, kuna erinevad meediumid nõuavad erinevaid rõhuasetusi. Karl Laumetsa lavastus pääses paremini mõjule teatrisaalis, sest nii nagu linnatulede vahel on raske näha Linnuteed, on ka selle lavastuse vaimukusi ja helgust raske märgata peolauas, see lavastus ootas vaatajatelt kaasa tulemist ja pühendumist.

Lind kui sümbol

«Vabas õhus julgelt ja jõuliselt tiibu lehvitav lind on meie omakultuurile ja vaimsusele sobivaimaks sümbolkujuks.» See mõte kuulub 120 aastat tagasi Viljandimaal sündinud Eesti rahvaluuleteadlasele Oskar Looritsale ning just see lause on trükitud Eesti Vabariigi 102. sünnipäeva kontsertetenduse kavale motoks.

Oskar Loorits oli see mees, kes asutas pisut vähem kui sada aastat tagasi Eesti Rahvaluule Arhiivi, ja kui vaadata tänavust kava, siis poolte esitatud laulude sõnad põhinevad rahvaluulel. Väga lihtne on siit jõuda järgmise oletuseni: kontsertkava on lavastaja Karl Laumetsa ja tema meeskonna kriitiline avaldus teadusrahastuse süsteemi ning sellest tulenevalt ohtu sattunud Eesti Rahvaluule Arhiivi teemal.