Tartu Folgiklubis esineb kitarrist Robert Jürjendal

Robert Jürjendal on heliloojana ning kitarristina tegutsenud läbi aastate koos paljude eesti ja välismaa artistidega (Weekend Guitar Trio, UMA, Arvo Urb, Riho Sibul, Markus Reuter, Tim Bowness, Jan Bang jpt). 1988. aastast alates on ta esinenud erinevate koosseisudega festivalidel Euroopas, USA-s, Venemaal ning Moldovas.

Lisaks kitarrile, on ta komponeerinud muusikat keelpillikvartetile, klavessiinile, vaskpillidele, häälele, erinevatele ansamblikoosseisudele ning kooridele. Ta on loonud muusikat ka mitmetele teatrilavastustele ning dokumentaalfilmidele nagu Woman and Glacier (A. Stonys), Inimese mõõt (M. Kõrver), Maastiku mustrid (R. Västrik), Lawnswood Gardens (P. Kuczynski) jt.