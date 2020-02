Tulekul on loeng, kus küsitakse, kas arhitekte on üldse vaja

Emil Urbel on arhitekt omanimelises büroos. 1982. aastal omandas ta hariduse Eesti Kunstiakadeemias (toona Eesti Riiklik Kunstiinstituut) ja asus tööle projekteerimisinstituuti Eesti Projekt. Äreval ajal, 1989. aastal moodustasid nad Ülo Peiliga büroo Urbel ja Peil ning osalesid aktiivselt arhitektuurivõistlustel. Kuigi Emil Urbeli loomingus on palju ühiskondlikke hooneid on just elamuarhitektuur köitnud teda viimased 25 aastat. Tema eramud ja villad on äratuntavad funktsionaalsuse ja klassikalisest modernismist lähtuva stiilipuhta arhitektuuri näited. Emil Urbel on pälvinud korduvalt Eesti Kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapitali aastapreemia, viimati 2012. aastal Vilsandi merepäästejaama restaureerimise eest. Ühiskondlikest hoonetest on tuntuimad Rocca al Mare Kool (koos Ülo Peili, Indrek Ermi ja Taso Mähariga, 2000), proovijahuveski rekonstruktsioon Rotermannis (koos Ainar Luigega, 2008). 2013. aastal koostas ta raamatu „Emil Urbel. 100 maja“, mis oma büroos projekteeritu tutvustamise kõrval avab ennekõike arhitektuuri loomise tagamaid."