Dramamama avaldas uue videosingli uuelt albumilt

Ansambli peagi ilmuv materjal salvestati 2018. aasta sügisel Loud Recording Studios Nashville’is, USAs. Bändi liikmed Mikk Tammepõld, Viljar Norman ning Ott Adamson käisid 2018. aasta sügisel Nashville’is külas kitarrist Laur Joametsal ning ühiselt salvestati albumijagu uut muusikat.

“End Of The Line on klassikaline lugu rändavast muusikust, kes otsib kohta, mida oma koduks kutsuda. Muusikaliselt leiab loost veidi vihjeid biitlitele,” kommenteerib bändi solist Mikk Tammepõld. “See lugu ja kogu Dramamama kolmas album sai salvestatud Nashville'is, ühes ägedas stuudios, mis oli meile kõigile omamoodi uus kogemus. Saime näha ja tunnetada, milline seal stuudiotöö rütm on. Koostöös Jake Burnsiga salvestasime ja produtseerisime kaheksa lugu, mis enamjaolt on täiesti uued ning meie fännidele varem kuulmata.”

“End Of The Line” sai ka animeeritud visuaalse vormi, mille autoriks on Mikk Tammepõld.

“Soov oli, et lool oleks n.ö lüürikavideo. Mingil hetkel tekkis mul üks visuaalne idee ja mõtlesin, et proovin kriipsujukudega selle kuidagi animeerida. Tundus tehtav. Hankisin vajaliku äpi ja hakkasin joonistama. Arvasin, et kui raske see ikka olla saab. Minu suur lugupidamine neile, kes sellega igapäevaselt ja professionaalselt tegelevad. Pillimäng ja laulmine tulevad mul oluliselt sujuvamalt välja”