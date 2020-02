Esietendub Nüganeni ja van Bergemi lavastus

Nüganen ja van Bergem on mõlemad lõpetanud Amsterdami Kunstikooli (SNDO), see on nende esimene koostöö ning Nüganeni jaoks ka esimene õpingute järgne Eestis loodud lavastus. Lavastust mängitakse veebruaris ja märtsis Kanuti Gildi SAALis kokku viiel korral.