Vene Teatris teeb rolli Elina Nechayeva

Bernard Shaw’ näidendil «Pygmalion» põhineva muusikali autorid on Alan Jay Lerner (libretto autor) ja helilooja Frederick Loewe. Lavastuse kostüümide loojad on Alexandre Vassiliev ja Kirill Gasilin.

Alexandre Vassiliev on Venemaa legendaarne moeajaloolane, rahvusvahelise tuntusega kunstikriitik ja moekollektsionäär, Venemaa Kunstide Akadeemia auakadeemik. Kirill Gasilin on tuntud stilist ja moekunstnik. Lavakujunduse autor on tunnustatud Gruusia teatrikunstnik Georgi Alexi-Meskhishvili. Kõikidel etendustel on tõlge eesti keelde!

Alla Sigalova — üks tuntuim ja kõrgelt hinnatud Venemaa koreograaf ning lavastaja, kelle lavastused on teeninud kõrget tunnustust teatrites üle maailma. Ta on Venemaa teeneline kunstitegelane, Venemaa teeneline kunstnik ja arvukate teatripreemiate laureaat. Sigalova on lõpetanud A. Vaganova nim. Balletiakadeemia ja Venemaa Teatriakadeemia GITIS lavastaja erialal. Ta on Venemaa Teatriakadeemia RATI (GITIS) professor ning kaasaegse koreograafia ja lavalise liikumise kateedri juhataja, samuti Kunstiteatri kool-stuudio MHAT professor ning näitleja plastilise liikumise kateedri juhataja. Koreograafi ja lavastajana on Sigalova teinud üle 120 lavastuse nii Venemaal kui välismaal. Telekanali Kultuur (Kultura) saatejuht ja paljude teleprojektide autor («Silmast silma», «Suur ooper», «Suur ballett», «Suur jazz»).

Elina Nechayeva — eesti ooperilaulja (sopran). 2016. aastal lõpetas Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ooperilaulu erialal. Osales Estonia teatri projektis Operatsioon VOX, kus õpetati klassikalist laulu, näitlejameisterlikkust, itaalia keelt jm ooperilauljale vajalikke oskusi. On töötanud Milano Konservatooriumi Ooperistuudio juures. Osalenud lauljate konkurssidel Eestis ja välismaal. Esindas Eestit 2018. aasta Eurovisiooni laulukonkursil. Teeb koostööd Eesti Kontserdiga, Eesti Muusika-ja Teatriakadeemiaga, esineb kontsertidega nii Eestis kui välismaal.

FOTO: Remo Tõnismäe

Aleksandr Ivaškevitš — Vene Teatri juhtiv näitleja, professionaalne tantsija, koreograaf, tantsupedagoog. Lõpetas 1982. aastal Harkivi Kunstide Instituudi näitleja erialal. Eesti Vene Teatris töötab alates 1985. aastast. Õppis stepptantsu New-Yorgis, on korduvalt osalenud rahvusvahelistеs tantsuprojektides Ameerika Ühendriikides, Soomes, Saksamaal, Venemaal, Bulgaarias ja Eestis. Kujundanud koreograafiat muusikalidele «Chicago», «Grazy for you», «No, no, Nanette!». Paljude teatri-, tantsu- ja filmiauhindade laureaat. Teda on autasustatud Valgetähe V klassi teenetemärgiga.

Alexandre Vassiliev — maailmakuulus teatrikunstnik, sisekujundaja, kunstiteadlane ja moeajaloolane, mitmete raamatute autor, saatejuht, maailma ühe suurima ajalooliste kostüümide (18.-21. sajand) erakogu omanik. Töötab külalislektorina erinevate maade ülikoolides õpetades moeajalugu ja teatridisaini. Loonud lavakujundusi paljudele tuntud teatritele ja truppidele. Talle omistatud arvukate autasude seas on Djagilevi medal, V. Nižnõi medal, orden «Metsenaat» ja Venema Kunstiakadeemia kuldmedal, lisaks palju moeauhindu. Alexandre Vassilievi teatrieskiisid tunnistati 2016. aastal Venemaa rahvuslikuks aardeks.

Kirill Gasilin - kostüümikunstnik, stilist, moekunstnik, Cyrille Gassiline rõivabrändi looja ja disainer. Vene moekunsti tõeline fenomen. Tema moeesitlused on ümbritsetud saladuslooriga ja lõiked jäävad vaatajatele alati kättesaamatuks. Alates 2004. aastast teeb koostööd Alexandre Vassilieviga. On stažeerinud Pariisi kõrgmoemajas Dominique Sirop.

FOTO: Remo Tõnismäe