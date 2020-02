Jazzkaar otsib erilisi kodusid

“Mul on tunne, et kodukontsertide tunnussõnaks võiks olla loomulikkus. Vahetu side muusika, muusiku ning kuulaja vahel. Kui keegi avab Sulle enda koduukse, siis see on juba iseenesest märk tõelisest lahkusest ning selle märgi all musitseerida on eriline tunne. Me kõik vajame aktsepteerimist just sellisena nagu oleme ning kodukontserdi formaadis on see turvaline ja soe ruum justkui ette loodud,” tutvustab ettevõtmise erilisust erinevates kodudes korduvalt musitseerinud lauljanna Anna Kaneelina.