Kadri Voorand alustab tähelendu

Nii on suvel Eestis ilmunud ning hiljuti Eesti Muusikaauhindadel Aasta Jazzalbumi tiitliga pärjatud plaadil täna uus algus. Voorand viibib neil tähtsail päevil Saksamaal koos Mihkel Mälgandiga albumi esitluskontserte andmas.

Kadri Voorand Jazzhetiku kaanel. FOTO: Anu Hammer

Plaadi ilmumine on piiri taga juba rohkelt elevust tekitanud. Sedapuhku on märgilisi sündmusi kajastanud Saksamaa olulisim telekanal 3sat ning muusikud on andnud intervjuud prominentsetele raadiojaamadele. Märkimata ei saa ka jätta, et muuhulgas leiab tänasest Voorandi kaaneloo Saksamaa olulisimast jazziajakirjast Jazzthetik.

Plaadifirma ACT all on tegutsenud sellised staarid nagu Nils Landgren, Viktoria Tolstoy, Marius Neset, Youn Sun Nah jpt. ACT’i üks tuntumaid bände läbi aegade on olnud kultusbänd E.S.T. ehk Esbjörn Svensson Trio.

ACT ei identifitseeri end kui jazzmuusika label, vaid nimetab end jazzist inspireeritud muusika edasikandjaks. Voorand viljeleb stiili, mida on jazzi alla paigutada aina raskem, kuna see sisaldab tugevalt ka popi ning muidki elemente, seejuures kandes ka improvisatoorset vabadust. Säärane kontseptsioon on just ACT-ile omane. Euroopa plaaditurul valitseb jazziliku muusika suunal enamjaolt kaks label'it, kelleks on ECM ja ACT. Neist esimene on eestlastele tuntud eeskätt Arvo Pärdi muusika maailmale tutvustamise kaudu. ACT'i mastaap ja tuntus oma eristuva niši, helide ja hoiaku poolest on märkimisväärne.

Kadri Voorand ja Mihkel Mälgand. FOTO: Indrek Kasesalu

Kadri Voorandit ja Mihkel Mälgandit ootab ees tihe esinemisgraafik kontsertidega Saksamaal, Itaalias, Ungaris, Prantsusmaal ja Eestis. Ühtlasi astub Voorand aprillis üles ühel valdkonna olulisimal festivalil Jazzahead, kuhu sõidavad kokku spetsialistid ning muusika-armastajad üle maailma.

Kadri Voorandi duo puhul on tegu originaalloomingule keskendunud kooslusega, mille keskmes on vokaali, bassi ja klaveri leidlik improvisatoorne mängumaa sümbioosis elektrooniliste efektide ja hingestatud poeesiaga. Duo Mihkel Mälgandiga ei sea endale stiililisi piire, kokku sulatatakse popi, folgi, jazzi ja isegi roki elemente. Esile tõusevad emotsioon ja omapärased tekstid.

Erikülalistena on albumile andnud oma panuse NOËP, Marek Talts ning Ahto Abner. Album on valminud Eestis ning salvestatud erilises saunastuudios mereääres. Muusikud on teinud omaltpoolt kõik, et plaadil kõlaks eranditult see, millele nad südamega alla julgevad kirjutada.