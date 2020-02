Filmisaade. Vägivald, õudus ja ebaõnnestumine

Hendrik Alla on jätkuvalt Berliinis filmifestivalil ja seepärast räägib põnevatest filmidest ajakirjanik-kriitik Ralf Sauter. Vaatluse alla tulevad Jason Lei Howdeni film «Guns Akimbo: Surmamängud», Ukrainas filmitud Akhtem Seitablaev ja John Wynn «Alistamatud» ja «Nähtamatu mees». Viimane on verdtarretav thriller, mille on produtseerinud õuduse žanri meister Jason Blum, Stsenarist ja režissöör on Leigh Whannell, kes on aga tuntud kui «Saag»-frantsiisi looja ja kelle režissöörikäe all valmis viimati ka «Astraal 3».