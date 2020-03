Wolfmother väisab augustis Tallinna

Bänd sai alguse 2004. aastal Sydneys ja sellest ajast on Wolfmotheri sümboliks ja käilakujuks olnud solist ja kitarrivõlur Andrew Stockdale. Trio teised kaks liiget on trummar Hamish Rosser ja bassist Brad Heald, mõlemad varasemalt tuntud ka teisest Austraalias populaarsest garaažirocki bändist The Vines.