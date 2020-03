Neljapäeval esineb Tallinnas drone- ja post-metal duo Nadja

Nadja on Berliinis tegutsev Toronto bänd, mis sai 2003. aastal alguse multiinstrumentalist Aidan Bakeri sooloprojektina. Temaga ühines peagi bassist, vokalist ning viiuldaja Leah Buckareff – seda selleks, et lõpuks projekt stuudiost ka lavalaudadele viia. Peale seda on Nadja välja andnud lausa poolsada üllitist, mis hägustavad piire avant-rock'i, doom metal'i, shoegaze’i, ambient'i, drone’i ja teiste stiilide vahel.

Kontserti korraldava Urban Culture Entertainement'i esindaja Tanya Korenik kinnitab, et tegemist on äärmiselt unikaalse bändiga. “Nad on suured muusika-esteetide lemmikud, kes loovad erinevatest žanritest väga omanäolisi sümbioose. Kui sulle sümpatiseerivad sellised nimed nagu Sunn O))), Jesu, Earth ja The Angelic Process, siis on Nadja samuti just sulle!"