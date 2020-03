«Vanamehe film» võitis Brüsseli animafestivalil publiku preemia

Möödunud aastal valminud kodumaine animafilm sai tunnustust ka väljaspool Eestit. Brüsseli Anima programmis olnud filmile anti eile üle rahvusvaheline publikupreemia. Režissöör Mikk Mägi ütleb, et temal ja Oskar Lehemaal on ülimalt hea meel, et nende film valiti Brüsselis Anima festivalil publiku lemmikuks. «Filme oli võistlustules üle kümne ja see tunnustus teeb meile palju rõõmu.»

Oskar Lehemaa sõnul oli see esimene kord näidata «Vanamehe filmi» rahvusvahelisele publikule. «Olime natuke ärevad, kas välismaalased võtavad filmi vastu ja mõistavad Vanamehe eestlaslikku huumorit. Hea meel on tõdeda, et Vanamees suudab naerutada ka Eestist väljas ja ootame huviga vastukaja järgmistelt rahvusvahelistelt festivalidelt.» «Vanamehe film» on põlvkondi ühendav, eepiline road-movie, mis peaks pühkima tolmu iidselt rahvatarkuselt, et piim, see on suur vastutus.