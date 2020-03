Eve Luik avab Tartus juubelinäituse

Näituse pealkiri «Iluotsija» viitab kunstniku läbitunnetatud tõekspidamistele. «Minu kunst on püüdlus luua nähtavat korda nähtamatu ürgkorra järgi,» on Luik öelnud.

Eve Luik (1949) on tegelenud maali ja graafikaga 1965. aastast. Esimene üksiknäitus oli aastal 1972, tollal reklaamikunstnikuna. 1973. valmisid esimesed eksliibrised. Aastast 1992 kuulub Eve Luik Eesti Kunstnike Liitu. Samast aastast õpetab ta Tartu Lastekunstikoolis.

Pikka aega on ta praktiseerinud ida võitlusstiile imiteerivat Chi-Jog-Katat ja viis 10 aastat ka ise neid treeninguid läbi.

Luige teoseid on eksponeeritud näitustel Eestis, Itaalias, Šveitsis, Hiinas ja Jaapanis, neid on reprodutseeritud ka postkaartidel, plakatitel, ajakirjades ja raamatutes. Tema looming on leidnud tee paljudesse erakogudesse.