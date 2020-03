Jõgeval algavad Alo Mattiiseni muusikapäevad

Peale võistluskontsertide on konkursi ajal võimalik osa saada veel kahest kontserdist. Reede õhtul kell 20 astub kultuurikeskuses üles Pärnus tegutsev kuueliikmeline vokaalgrupp MIRT, mis esitab folkmuusikast inspireeritud originaalloomingut, ning laupäeval kell 16 ansambel Ahoi, mille kaks liiget, Artur Rehi ja Martin Kalm, on pärit Jõgevalt ja siinsele publikule üsna hästi tuntud.

1997. aastast Jõgeval toimunud koolinoorte ansamblite konkurss on jätnud märkimisväärse jälje eesti muusikalukku, sest sellel on aastate jooksul üles astunud paljud praegused eesti muusika olulised tegijad. Konkurss on olulisel määral tõstnud ka noorte ansamblilaulu taset. „Mullusel konkursil oleksid kuus-seitse paremat ansamblit kõik vabalt peapreemia saada võinud. Võitja väljaselgitamine käis, piltlikult öeldes, millimeetri poolitamise teel. Vaevalt et Suure Kõrva elu tänavugi lihtsam saab olema,“ ütles muusikapäevade käivitaja, Jõgevamaa gümnaasiumi muusikaõpetaja Maret Oja. „Kui kuuldused kõrgest tasemest võivad mõne potentsiaalse osaleja ka eemale peletada, siis tänavu saame rõõmustada mitme uustulnuka üle. Tartu Variku kooli, Aruküla põhikooli, Neeme kooli ja Viljandi gümnaasiumi lauljad pole meil näiteks varem esinenud, aga nüüd on meiega liitumas.“