Saksa hevilegend tuleb hilisügisel Eestisse

Rage alustas tegevust Avenger'i nime all. Kui 1985. aastal ilmus nende debüütalbum “Prayers of Steel” ning EP-album “Depraved To Black”, võttis bänd oma nimeks Rage, sest Inglismaal juba tegutses tolle nimega muusikaline grupp. 1986. aastal sõlmiti leping Noise Recordsiga ning avaldati uue nime alt album “Reign of Fear”. Sellest ajast on bänd avaldanud järjepidevalt uut materjali ning RAGE saldol on tänaseks koguni 25 stuudioalbumit, 10 EP'd, 4 kontsertalbumit ning 3 kogumikalbumit.