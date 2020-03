Viljandis avati prügiteemaline ühisnäitus

Näitusel osalevad kunstnikud: Varvara & Mar (EE), Jacob Kirkegaard (DK), Marta Moorats (EE), Kiwa (EE), Ansis Starks (LV), André Avelãs (NL/PT), “The Laboratory of Microclimates” Annechien Meier & Gert-Jan Gerlach (NL), Johanna Lohrengel (DE) & Gatis Kreicbergs (LV), Ieva Krūmiņa (LV), Geraldine Juárez (SE/MX), Justin Tyler Tate (CA), Willem Boel (BE), Timo Toots (EE), Elena Redaelli (NO/IT).

Näituse eesmärgiks on juhtida tähelepanu asjaolule, et prügi ei kao Maalt kuhugi, selle asemel näeme prügihulga ülikiiret juurdekasvu. Olukorra kontrolli alla saamiseks peame jõudma arusaamisele, et prügi ei ole midagi, mille saame silma alt ära sokutada, prügi on inimkultuuri osa. (Prügi)kultuur on süsteemne, hõlmates erinevaid tasandeid: üksikisikut, organisatsioone, tootjaid, valitsust, riiki.