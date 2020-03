Intrepid avaldas esimese loo oma peagi ilmuvalt debüütalbumilt

«Enne stuudiosse asumist seadsime eesmärgiks salvestada kõige jõhkram death'i-album, mis Eesti mullal sündinud – isiklikult arvan, et me olime edukad,» räägib ansambli asutajaliige ning kitarrist Simo Atso.

Kuigi plaat on sisse mängitud Tallinnas Taavi “Taff” Aaviku käe all, miksis-masterdas albumi Juan «Punchy» Gonzalez, kes on peamiselt tuntud maailma ühe edukama death metal bändi Morbid Angel pikaaegse helindajana.