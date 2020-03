Vaata: uue Eesti mängufilmi treiler!

«Rain» on lugu vennaarmastusest, eneseotsingutest, hoolimisest ja vihkamisest, armumistest ja armastuse purunemisest, mis kõik kokku jutustab sellest, mida tähendab inimeseks olemine. Režissöör Janno Jürgensi sõnul on hirm ja suutmatus ennast väljendada, välja näidata enda tundeid ja õrnemat poolt ning sellest tulenevad probleemid üks «Raini» suuri allhoovuseid.

«Ehkki kõik on pidevas muutumises ning iga järgnev põlv on eelmisest erinev, on iga järgnev põlv ka eelnevale kohutavalt sarnane. Mind huvitavad need erinevused ja sarnasused ja see muutumine,» lisab Jürgens.