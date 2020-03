Juhan Ulfsaki uuslavastus Von Krahlis

Lavastus tõukub Herman Melville'i lühijutust «Kirjutaja Bartleby» (1853), mille põhjal Taavi Eelmaa on kirjutanud uue iseseisva teksti. Normaalses kopeerijate kontoris käib usin töö ning jaatatakse kõiki tööga seotud rõõme kollektiivi küünarnukitundest meeldivate lõunapausideni. Pidulikkuse tõstmiseks viib kontori juhataja sisse erilised rituaalid, mis annavad igapäevasele tööle emotsionaalse lisaväärtuse. Töökoormuse kasvades on kontor sunnitud otsima endale uue kopeerija ning tema saabumine lubab veelgi tublimalt töötada. Ent ootamatult teeb uus töötaja midagi, mida mitte keegi ei oota. Normaalse maailma sambad hakkavad värisema ja rahva hääl raevust kähisema.

Melville'i «Kirjutaja Bartleby» valmis üle 150 aasta tagasi, kuid pole tänaseni kaotanud oma aktuaalsust. Teksti mõjutusi on märgatud kirjanduses (Franz Kafka, Albert Camus jt), aga ka filosoofias ning nüüdisaegses ühiskonnateoorias. Slavoj Žižek on nimetanud «Kirjutaja Bartleby» keskset konflikti tänase maailma jaoks tuumseks, kui me üldse tahame veel mõelda valitsevate majanduslike, ideoloogiliste jt normide käest vabanemise peale.